重要通告 港股直擊

盈利時(06838)公布，旗下公司成功投得一幅位於東莞的工業地皮，作價2624萬元人民幣。

地皮位於廣東省東莞市大朗鎮富民工業園，地盤總面積約2.5萬平方米，鄰近該集團現有的其中一個生產廠房。