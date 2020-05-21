今日 19:56
重要通告
港股直擊
盈利時(06838)公布，旗下公司成功投得一幅位於東莞的工業地皮，作價2624萬元人民幣。
地皮位於廣東省東莞市大朗鎮富民工業園，地盤總面積約2.5萬平方米，鄰近該集團現有的其中一個生產廠房。
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