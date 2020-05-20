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今日 21:03 重要通告 港股直擊

渣打完成出售印尼銀行Permata逾44%股權

渣打集團(02888)公布，已完成向盤谷銀行出售印尼的Permata銀行的44.56%股權，現金代價為17萬億印尼盾(約83.46億港元)，較集團的賬面值溢價3億美元(約23.4億港元)。

渣打表示，出售Permata將使集團能專注於提升印尼全資擁有分行的表現，而印尼對集團而言仍然是一個龐大和具重要策略意義的市場。

渣打又說，交易完成，將導致集團的普通股權一級資本比率增加約40個基點。這是由於風險加權資產減少約91億美元及取消對5億美元的少數股東權益的綜合入賬所致。

下載港交所通告原文
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