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中國金屬利用:Hindenburg研究報告不正確

中國金屬利用(01636)表示，注意到Hindenburg Research於5月17日發布的研究報告，當中載有關於集團財務表現及交易的若干質疑。公司認為，研究報告不正確或具誤導性。

公司稱，儘管研究報告載有若干關於公司過往明顯已發布事宜的資料及引述，研究報告試圖描繪或引導讀者形成有關公司的若干結論，但公司認為，研究報告在本質上屬不正確或具誤導性。研究報告中，多次採用片面性資料，且於單獨考慮片面性資料可能造成誤導，而忽視公司已刊發的其他資料。公司認為，所呈列的分析純屬不合乎邏輯或錯誤。

下載港交所通告原文

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