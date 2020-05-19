今日 19:07
重要通告
港股直擊
英皇證券(00717)公布，截至今年3月底止，中期虧損2.68億元，每股虧損3.98仙，不派中期息；去年同期盈利3763.8萬元。
期內，收入4.94億元，按年下跌16.26%。
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