港股直擊 香港財經 重要通告

大酒店(00045)公布，今年首季香港半島酒店的出租率14%，按年大跌56個百分點；平均房租跌26.62%至4395元；平均可出租客房收入跌85.21%至616元。

期內，其他亞洲地區的半島酒店出租率按年跌36個百分點至36%；平均房租2887元，升10.87%；平均可出租客房收入1038元，跌44.93%。

至於歐美半島酒店方面，出租率按年跌5個百分點至52%；平均房租跌1.07%至5711元，平均可出租客房收入減少10.33%至2944元。

出租物業方面，住宅的出租率按年跌3個百分點至94%；商場出租率跌4個百分點至83%；辦公室的出租率跌5個百分點至95%。

大酒店主席米高嘉道理表示，新型冠狀病毒肺炎於今年首季在全球造成巨大的影響。位於紐約、芝加哥、巴黎、東京、曼谷、馬尼拉的半島酒店也需要暫時關閉。儘管本港的高端零售市場租金仍面臨壓力，集團的辦公室及豪華住宅的租賃業務仍然穩定。在疫情危機下，集團盡可能將現金支出減至最低的水平，相信現時財務資源能足夠應付集團的資金需求。集團現時以保障員工的工作和他們的生計為首要目標，也同時盡力控制成本。

展望未來，大酒店指出，鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情持續所來帶來的不明朗前景，預期酒店業在今年夏季以至下半年仍會面對具大的挑戰，正積極為旗下仍暫時關閉的酒店和物業，籌劃復甦的策略。集團對疫情在未來數月内可受控抱有希望，並期望貿易戰的影響也會慢慢減退，但仍然關注香港的政局，以及香港在今年夏季可能持續出現更加劇烈的社會動盪。