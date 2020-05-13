重要通告 港股直擊

銀河娛樂(00027)公布，截至3月底止第一季度，經調整EBITDA為2.83億元，按年及按季均減少93%。期內淨收益51億元，按年及按季均跌61%。

澳門銀河經調整EBITDA為3.29億元，按年減少89%，按季下跌90%；澳門星際酒店經調整EBITDA為1.04億元，按年下跌89%，按季下跌87%；澳門百老匯經調整EBITDA虧損4500萬元，對比2019年同期EBITDA為1500萬元。

今年第一季度，銀娛博彩業務淨贏率偏高，令經調整EBITDA增加約8400萬元。淨贏率正常化後，第一季度經調整EBITDA為1.99億元，按年及按季均減少95%。

第一季度，集團按管理層基準計算的博彩收益總額為55億元，按年減少64%，按季減少62%。中場博彩收益總額為28億港元，按年及按季均減少62%。貴賓廳博彩收益總額為25億元，按年減少67%，按季減少62%。角子機博彩收益總額為2.31億元，按年減少62%，按季減少65%。

該公司指出，目前未能預測新冠肺炎會持續多久，因此不能量化疫情對集團財務的全面影響。新冠肺炎疫情對其今年的財務業績很大可能造成重大的負面影響，亦會影響其在澳門的發展項目。不過，銀娛堅信，澳門在內地旅客市場的滲透率仍然偏低，因此會繼續加快建設路氹第三及四期項目。