中廣核新能源(01811)公布，4月完成售電量1130.7吉瓦時，按年減少4.7%。
其中，中國風電項目升47%，中國太陽能項目增加66.1%，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少78%，中國水電項目減少4.8%，以及南韓燃氣項目跌21.9%。
今年首4個月，完成售電量4550.8吉瓦時，按年升1.4%。
當中，中國風電項目增42.5%，中國太陽能項目增加47.6%，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目跌79.9%，中國水電項目跌11.6%，以及南韓燃氣項目減少0.4%。
中廣核新能源(01811)公布，4月完成售電量1130.7吉瓦時，按年減少4.7%。
其中，中國風電項目升47%，中國太陽能項目增加66.1%，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少78%，中國水電項目減少4.8%，以及南韓燃氣項目跌21.9%。
今年首4個月，完成售電量4550.8吉瓦時，按年升1.4%。
當中，中國風電項目增42.5%，中國太陽能項目增加47.6%，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目跌79.9%，中國水電項目跌11.6%，以及南韓燃氣項目減少0.4%。
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