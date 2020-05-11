重要通告 港股直擊

中電控股(00002)公布，截至今年3月底止，首季本地售電量67.58億度，按年下跌1.4%。其中，住宅客戶售電量升1.2%。

集團稱，本地售電量跌幅主要反映新冠病毒疫情爆發的影響。除了住宅客戶售電量因市民留家時間增加而上升，疫情對其餘各類客戶的售電量均帶來不利影響。

中電又稱，現時預測疫情對集團今年全年營運和業績的整體影響仍然尚早。電力供應對民生不可或缺，因此所受到的影響可能會較許多其他服務和行業為少。

該公司宣布，派發今年第一期中期股息每股0.63元。