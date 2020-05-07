港股直擊 重要通告

港交所(00388)公布，截至3月底止首季股東應佔溢利22.62億元，按年下跌13.27%。每股盈利1.8元。

期內，收入及其他收益40.09億元，按年下跌6.5%，因全球股市及定息市場均見大幅拋售，尤其是3月份，集體投資計劃錄得公平值虧損5.21億元，將期內交易及結算費用的增幅抵消有餘。

儘管經濟及市場環境動盪，和新冠病毒肆虐全球，港交所現貨、衍生產品及商品業務於第一季仍表現良好，標題平均每日成交金額升至1209億元，按季增加57%，按年增加20%。

第一季來自滬深港通的收入及其他收益創下4.04億元季度新高，按年增加74%。滬深港通的北向及南向交易的平均每日成交金額同創季度新高，分別達780億人民幣及216億港元。

今年首季，港交所EBITDA為29.84億元，按年下跌10.07%；EBITDA利潤率為74%，按年減少3%。

分部業務方面，首季現貨分部EBITDA為10.27億元，按年增長33.9%；股本證券及金融衍生產品分部EBITDA為7.41億元，按年增長4.37%；商品分部EBITDA為2.38億元，按年增25.93%；交易後業務EBITDA為15.35億元，按年增21.15%。

港交所行政總裁李小加表示，這個非常時期，港交所的工作重點主要是確保金融市場繼續正常運作、公平有序和充滿韌性。港交所《戰略規劃2019-2021》進展順利，將做好準備把握未來機遇，同時也會控制好成本及風險，相信港交所一定能夠戰勝挑戰、乘風破浪。

港交所稱，集團採取若干行動去減低集體投資計劃的風險，以緊貼市況變動。這些措施未來數月會不斷檢討，再按市場及經濟環境的變化作相應修訂。