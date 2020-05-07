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宏利金融上季利潤挫四成 遜預期

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加拿大宏利金融(00945)公布，截至3月底止第一季利潤為12.96億加元，較去年同期減少8.8億加元或40.44%；每股盈利為0.64加元，按年跌40.74%；撇除一次性項目後，利潤跌33.59%至10.28億加元，折合為每股0.51加元。市場預期為0.59加元。

宏利總裁兼行政總裁Roy Gori表示，上季利潤受新冠肺炎疫情衝擊金融市場所影響。

宏利宣布，派發季度股息每股普通股0.28加元。

該公司股價周三收市升0.25加元或1.5%，報16.69加元。

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