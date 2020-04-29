港股直擊 國際財經 重要通告

渣打集團(02888)公布，截至今年3月底止首季除稅前法定溢利8.86億元(美元‧下同)，按年下跌28.66%，主要受累於信貸減值大增11倍。

期內，除稅前基本溢利12.22億元，按年下跌11.7%。

法定準則計，信貸減值9.62億元，按年飆升11.33倍，主要是由於新型冠狀病毒迅速擴散帶來的經濟影響所致。第一季預期信貸虧損撥備62.1億元，風險加權資產為2730億元，增加90億元或3%，大部分歸因於新型冠狀病毒的影響。

渣打首季經營收入43.35億元，按年升10.64%。淨息差自去年第四季以來減少2個基點至1.52%。

渣打普通股權一級資本比率為13.4%，符合13%至14%的中期目標範圍之內；風險加權資產增長下降60個基點，部分被2020年溢利及暫停派息的決定所抵消，預計將於今年第二季度完成出售Permata，令普通股權一級資本比率增加40個基點。

渣打集團行政總裁溫拓思(Bill Winters)表示，儘管信貸質素的壓力近期有所增加，集團第一季的基本收入仍錄得良好表現，並維持嚴格的成本控制。集團承諾為協助抵抗新型冠狀病毒疫情提供相關產品和服務的企業，以成本價格提供高達10億元的融資。

渣打稱，取消派發去年末期股息及排除考慮今年度中期股息是艱難的決定，今年末期股息的建議，董事會屆時會按集團全年的財務表現以及當時的中期前景而考慮。

渣打預期新型冠狀病毒疫情過後市場逐步復甦，全球大部分地區第二季的經濟增長率將大幅收縮，於今年下半年才漸漸走出衰退。集團已準備好應對較長期的市場嚴重失調，並將繼續為的客戶及員工提供支援，同時好好管理渣打風險、資本及流動性。