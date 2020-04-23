今日 09:30
重要通告
港股直擊
小米集團(01810)公布，發行6億美元2030年到期優先票據，年利率3.375厘。
票據發行所得款項淨額約5.899億美元，擬用於一般公司用途及償還現有借款。
銀行壓測推遲一年鼓勵放貸
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美密蘇里州控告華瞞疫情 要求賠償
大市輪流炒作 醫藥股有後着
陸文
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油價超低殘 利經濟反彈
呂梓毅
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大市好淡拉鋸 5G醫股又炒過
恒昇
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任天堂爆賬戶入侵 速改密碼雙重認證
StartupBeat
Let’s call a deer a horse
Michael Chugani｜ EJ Insight
【中國】4月成經濟關鍵期
關少平
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財富管理
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美國證交會主席:中企訊息披露不足
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紐約聯儲:美國信貸收縮加劇 央行宜強力回應
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續受惠避險情緒 國際金價急升逾50美元
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【EJFQ信析】港元強勢縱現 恒指乏力上衝
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普拉達撤回派發去年末期息
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