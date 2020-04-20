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今日 19:47 重要通告 港股直擊

佐丹奴料中期盈利大減

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佐丹奴(00709)預期，截至今年6月底止，中期盈利將大幅減少；去年同期盈利1.61億元。

該公司指出，受新型冠狀病毒影響，2月時其內地大部分門市暫停營業，目前已大部分重新開業，惟預期大中華及南韓以外地區的門市將持續關閉一段時間。

該公司正與所有市場的業主進行磋商，尋求進一步租金減免，以及假若新型冠狀病毒大流行持續下，對租賃條款無法提供可行業務表現的門市作出終止。該公司將善用所有可行的政府援助措施，並將繼續精簡業務營運，將成本及開支降至最低。員工自願減薪，亦有助減輕對財務表現的不利影響。

下載港交所通告原文

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