重要通告 港股直擊

國銀租賃(01606)宣布，於全球航空監管機構停飛波音737 Max飛機，且波音公司暫停交付737 Max飛機後，公司就購買協議項下現有99架未交付的737 Max飛機，經與波音討論後，終止29架未交付飛機的購買及交付，剩餘未交付飛機總數為70架。

公司又稱，已訂購的波音737 Max 10飛機全部轉換為波音737 Max 8飛機；另外20架未交付飛機延至2024年、2025年及2026年的多個日期交付。波音將提供若干旨在降低該等購買協議修訂的影響之經濟特許。