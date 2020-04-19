今日 18:12
重要通告
港股直擊
福萊特玻璃(06865)公布，今年首季淨利潤為2.15億元(人民幣‧下同)，按年增長97.01%，每股盈利11分。
期內，營業收入升29.13%，達到12.03億元。
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