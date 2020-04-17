今日 20:45
重要通告
港股直擊
酷派集團(02369)公布，以總代價3.28億元(人民幣．下同)，出售深圳市匯盈小額貸款全部股權。
該公司預期，將獲得約200萬元的所得款項淨額，擬用於一般營運資金。
零售業失救 年底恐關1.5萬店
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DSE下周五開考 倘腰斬改校內評分
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