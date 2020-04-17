重要通告 港股直擊

時捷集團(01184)公布，目前正在考慮旗下發光二極管「LED」科技解決方案業務，於聯交所GEM分拆及獨立上市的可能性。

該公司今日已向聯交所提供有關建議分拆的建議書，預期毋須獲股東批准。