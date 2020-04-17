重要通告 港股直擊

深圳高速公路股份(00548)發盈警，預料截至3月底止首季股東應佔淨虧損1.4億元(人民幣‧下同)，扣除非經常性損益後的股東應佔淨虧損1.6億元。

該公司2019年度首季股東應佔淨利潤約4.67億元，扣除非經常性損益後的股東應佔淨利潤約4.83億元。

深圳高速公路股份解釋，預料盈轉虧，主要由於由於新型冠狀病毒肺炎疫情對集團生產經營活動產生重大影響。首季，集團經營和投資的收費公路路費收入按年普遍下降約70%，同時收費公路經營成本仍需正常支出，導致集團出現虧損。