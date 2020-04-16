今日 20:09
重要通告
港股直擊
中國鐵建(01186)公布，旗下中鐵十二局集團中標武城縣2020年城市建設EPC項目，計劃工期2年，中標價約35.23億元，約佔該公司中國會計準則下2019年營業收入的0.42%。
4月訪港旅客 單日不足百人
今日信報
DSE下周五開考 倘腰斬改校內評分
金價升勢太急 回調有助衝頂
呂梓毅
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頭注成功撈底 二注錦上添花
畢老林
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康方生物首日孖展276億 超購百倍
暗網賤賣Zoom賬戶 53萬人恐受累
StartupBeat
Worrying signs for China: Heightened hubris amid pandemic
Frank Ching｜ EJ Insight
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陸庭龍
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零售協會:逾1.5萬店舖恐年底前結業
香港財經 ｜ 今日 17:58
國泰3月客運挫九成 料4月日均載客少於千人
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