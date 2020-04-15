今日 18:44
重要通告
港股直擊
華潤電力(00836)公布，3月售電量1075.6萬兆瓦時，按年下跌5.96%。
今年首3個月，累計售電量3338.3萬兆瓦時，按年減少7.78%；附屬燃煤電廠售電量下降19.3%。
華3月出口僅跌3.5% 今季恐再插
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康方生物首日孖展276億 超購百倍
頭注成功撈底 二注錦上添花
畢老林
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恒昇
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告別熊BB 第二注更狠
Criteria for scarce resource allocation
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黃色就是有菌嗎？
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財富管理
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