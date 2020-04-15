重要通告 港股直擊

永嘉集團(03322)公布，截至今年3月底止，首季高級時裝零售業務的實體店舖同店銷售下跌51%。

其中，中國市場同店銷售跌51%；香港及澳門則挫58%；台灣及新加坡亦減少23%。

不過，期內高級時裝零售業務的整體收益下跌27%，主要是由於去年店舖數目增加，當中大部分新店舖於去年首季尚未開業，故並無計入同店銷售增長率所致。

在2月初，集團暫時關閉170間於內地的實體店舖，目前所有實體店舖已經重開。於3月底，集團共設有228間實體店舖，按年增加40間。