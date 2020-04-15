重要通告 港股直擊

安踏體育(02020)公布，首季度安踏品牌產品的零售金額按年錄得20%至25%負增長。

同期，FILA品牌產品的零售額按年錄得中單位數負增長；其他品牌產品的零售額錄高單位數負增長。