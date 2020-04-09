周大福(01929)公布，截至今年3月底止第四財季營運數據，新型冠狀病毒疫情蔓延及宏觀環境波動導致需求疲弱，影響季內中國內地和港澳的業務。中國內地的同店銷售按年銳減50%；港澳同店銷售亦大跌65%。
黃金產品方面，港澳地區市場同店銷售按年跌67%，中國市場亦跌54%。
珠寶鑲嵌首飾方面，港澳地區同店銷售按年跌64%，中國市場亦跌50%。
期內，內地淨增加65個零售點；在港澳及其他市場，關閉4個位於香港的周大福珠寶零售點。截至上月底止，合共有3850個零售點。
周大福(01929)公布，截至今年3月底止第四財季營運數據，新型冠狀病毒疫情蔓延及宏觀環境波動導致需求疲弱，影響季內中國內地和港澳的業務。中國內地的同店銷售按年銳減50%；港澳同店銷售亦大跌65%。
黃金產品方面，港澳地區市場同店銷售按年跌67%，中國市場亦跌54%。
珠寶鑲嵌首飾方面，港澳地區同店銷售按年跌64%，中國市場亦跌50%。
期內，內地淨增加65個零售點；在港澳及其他市場，關閉4個位於香港的周大福珠寶零售點。截至上月底止，合共有3850個零售點。
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