今日 09:40
重要通告
港股直擊
中國奧園(03883)宣布，3月錄得物業合同銷售金額約72.8億元(人民幣‧下同)，按月升2.71倍，按月按年減少3%。
今年首3個月，物業合同銷售金額約143億元，按年下跌23.65%。
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