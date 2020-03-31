今日 17:09
重要通告
港股直擊
上海實業控股(00363)公布，截至去年底止全年股東應佔溢利33.5億元，按年增長0.5%。每股盈利3.081元，末期息派52仙。
期內，營業額323.45億元，按年上升6.35%。
人行逆回購降0.2厘 預告大減息
今日信報
標普估港樓價高峰挫兩成
【信報月刊】奇門預測：港股下半年轉好
港股乏力彈 提防再轉跌
恒昇
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今日信報
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Internet firms not immune to economic impact from Covid-19
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家居隔離
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姚遠
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財富管理
開市焦點:黑期今早升500點 官方PMI遠勝預期
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潮濕天氣飛沫射程更遠 何栢良籲勿堂食
時事脈搏 ｜ 今日 11:18
【盤前部署】散戶已離場 料4月大爆升
即巿股評 ｜ 今日 08:13
世衞官員:不建議戴口罩 誤用恐惹反效果
時事脈搏 ｜ 今日 12:28
中午彈253點 科技 內房股造好
港股直擊 ｜ 今日 12:30
【國際早班車】聯儲局:美國失業率或升至32%
國際財經 ｜ 今日 07:39
港大學者:內地實際感染人數或逾23萬
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【盤房來料】物管股逆市破頂 疫情股災不見痕跡
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【EJFQ信析】美熊BB「閃遁」 恒指超賣續彈
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差估署2月樓價指數跌2.1% 連跌3個月
香港財經 ｜ 今日 10:10
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