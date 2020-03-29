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今日 19:38 重要通告 港股直擊

建行去年盈利升4.7% 不良貸款率降

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建設銀行(00939)宣布，截至去年底止年度業績，股東應佔溢利2667.33億元(人民幣‧下同)，按年增長4.74%，每股盈利1.05元，派末期息0.32元，按年增加4.58%。

期內，利息淨收入5106.8億元，按年增長5.02%，淨利差為 2.12%，按年下降6個基點；淨利息收益率為 2.26%，按年下降5個基點。

非利息淨收入 1673.21 億元，按年增長13.44%，其中手續費及佣金淨收入1372.84億元，按年增長11.58%。非利息淨收入在經營收入中的佔比為24.68%。

減值損失總額1635.21億元，按年增8.3%，主要是集團審慎計提減值準備。去年末，不良貸款餘額2124.73 億元，較上年增加115.92億元；不良貸款率1.42%，較上年下降0.04個百分點；撥備覆蓋率227.69%，較上年增加19.32個百分點。

去年核心一級資本充足率為13.88%，較上年增加0.05個百分點；一級資本充足率為14.68%，較上年增加0.26個百分點；資本充足率17.52，較上年增0.33個分點。

建行表示，今年，疫情不斷演化發展導致不確定性及相關風險增大，集團將持續關注和評估疫情的影響和衝擊，並採取積極應對措施，同時強化集團戰略執行，加快重點區域發展。

下載港交所通告原文

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