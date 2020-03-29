重要通告 港股直擊

哈爾濱電氣(01133)公布截至去年底止年度之未經審核業績，股東應佔淨利潤為1.086億元(人民幣．下同)，增年增長52.2%；每股基本盈利0.064元，不派末期息。

期內實現營業收入225.16億元，按年下跌13%。公司表示，利潤上升主要是成本壓降工作效果突出以及計提撥備減少。

公司表示，由於與近期新型冠狀病毒疾病爆發有關的旅行限制，集團截至去年底止年度財務報表之報告及審核流程受到中斷，公司無法根據港交所證券上市規則於3月底或之前刊發經與公司的核數師同意的年度業績公告。