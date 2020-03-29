重要通告 港股直擊

中石化(00386)公布，截至去年底止年度業績，股東應佔利潤574.65億元(人民幣‧下同)，按年下跌6.74%，每股盈利0.475元。

中石化派末期股息每股0.19元，加上中期息每股0.12元，全年派發股息每股0.31元，派息比率為65.3%。

期內，營業額及其他經營收入為2.97萬億元，按年增長2.59%。中石化稱，由於經營規模擴大及貿易業務量按年增加，中石化的收入保持了增長。

中石化多數外銷產品的銷量實現不同幅度的增加。汽油銷量達9223萬噸，按年增長4.7%，柴油銷量達8708萬噸，按年增長2.9%。煤油、基礎化工原料、合纖單體及聚合物、合成樹脂等化工產品銷量也實現了不同程度的增長。其中，合纖單體及聚合物銷量增幅達26%。

按業務板塊劃分，勘探及開發事業部由於去年大力發展天然氣業務，天然氣銷量和價格均高於去年同期。天然氣銷量270.73億立方米，按年增加11.9%，價格增幅11.6%。最終導致勘探及開發事業部收入達2107億元，按年增加5.3%，全年經營收益92.84億元，上年同期則虧損101.07億元。煉油事業部由於產品銷售價格低於去年同期。去年該部門收入為1.22萬億元，按年減少3.1%。收益僅為306億元，按年下跌44.13%。

行銷及分銷事業部全年成品油總經銷量2.55億噸，按年增長7.3%，其中境內成品油總經銷量1.84億噸，按年增長2.3%。不過由於成品油價格下降，成品油整體收入下降，該部門去年收入1.43萬億元，按年降低1.1%。化工事業部收入為4952億元，按年降低9.4%，全年實現經營收益172億元，主要歸因於境內外化工產能集中釋放，化工產品供需結構變化，產品價格按年大幅下跌。

對於2020年發展，中石化稱，受新冠肺炎疫情的影響，中石化生產經營計劃目前正在動態調整中。未來公司將根據市場變化趨勢，確定全年生產經營安排。2020年，公司計劃資本支出1434億元。