今日 18:52
重要通告
港股直擊
永旺(00984)公布，截至去年底止全年虧損1.89億元，每股虧損72.59仙，派末期息5仙。2018年度虧損為4922.4萬元。
期內，收益94.94億元，按年減少1.88%。
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