今日 20:48
重要通告
港股直擊
美聯工商舖(00459)公布，截至去年12月底止，全年虧損1950.4萬元，每股虧損1.08仙，不派息；2018年盈利4814.8萬元。
期內，收益4.42億元，按年下跌29.69%。
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港交所前主管涉貪915萬遭起訴
股市隱憂未除 季結後或有轉機
呂梓毅
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陸文
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港股虛怯重現 出口板塊崩圍
恒昇
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不可為而為 捨我其誰
鄺國柱醫生｜ 信健康
Delving into the decline in China mobile phone accounts
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
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祈連活(John Greenwood)
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財富管理
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