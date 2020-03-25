重要通告 港股直擊

電視廣播(00511)公布，截至去年底止全年股東應佔虧損2.95億元，每股虧損67仙。派末期股息20仙。2018年度虧損1.99億元。

期內，收入36.49億元，按年減少18.51%。其中，香港電視廣播來自廣告客戶的收入19.1億元，按年減少22%。來自新媒體myTV SUPER及大台網業務的收入，合計上升17%至5.71億元。

截至去年底，myTV SUPER總登記用戶超過830萬，按年增加13%。

該公司稱，就星美債券於年內確認公平價值虧損3.3億元，以將其餘下賬面值撇減至零。