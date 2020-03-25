今日 16:54
重要通告
港股直擊
連達科技控股(00889)公布，截至去年底止全年股東應佔溢利1764.3萬元，按年下跌63.22%。每股盈利0.055元，末期息派0.02元。
期內，營業額2.84億元，按年減少9.09%。
量寬零息刺激 金價曾飆8.9%
今日信報
東京奧運避疫延期一年 史上首次
日升日跌炒波幅 維穩板塊利尋寶
陸文
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今日信報
港股虛怯重現 出口板塊崩圍
恒昇
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今日信報
在瘟疫蔓延時回味花見
新股女王
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今日信報
How not to win the hearts and minds of the people
Frank Ching｜ EJ Insight
IBM超級電腦領軍 助白宮研肺疫療法
StartupBeat
疫情將重創今年環球經濟
Keith Wade
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財富管理
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