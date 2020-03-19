今日 18:58
重要通告
港股直擊
載通(00062)公布，截至去年12月底止年度業績，股東應佔盈利6.05億元，按年減少15.94%。每股盈利1.38元，派末期息0.7元。
期內，收入81.12億元，按年增加1.29%。
基金惹爆煲恐慌 恒指倒插971
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確診25宗創單日新高 公院床瀕飽和
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恒昇
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植物肉初創吸39億
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