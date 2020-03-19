港股直擊 重要通告

長實集團(01113)公布，截至去年底止全年業績，股東應佔溢利291.34億元，按年下跌27.38%。每股盈利7.89元。

期內，基礎溢利287.29億元，按年上升19.04%，每股基礎溢利7.78元，按年升19.14%。收入823.82億元，增長63.56%。

長實派發末期息1.58元，按年增加10.49%；連同中期股息每股0.52元，全年合共派息每股2.1元，升10.53%。

長實表示，去年全球環境持續多變，香港尤其面對挑戰，集團整體表現維持穩健，業績符合預期，惟部分本地業務於下半年難免受到影響。年內，集團貫徹審慎發展陸續增加固定收入之方針及策略，應對市場各種變化及抵禦波動，並積極提升現金流質素 及強化固定收入基礎，把握合適機遇作環球優質投資，以維持業務穩健發展，並持續為股東創造長遠回報。

去年，確認物業銷售收入，包括攤佔合資企業為641.08億元，按年增長84.39%；租務收入74.5億元，跌2.42%。

去年底止，該公司擁有約9200萬平方米的可開發土地儲備，不包括農地及已完成物業，但包括發展商於合作發展項目的權益，其中400萬平方呎、8400萬平方呎及400萬平方呎分別位於香港、內地及海外。該集團持有約1600萬平方呎的投資物業組合。

展望未來，主席李澤鉅表示，自去年中開始並持續多月之社會事件，為香港帶來動盪及多方面的嚴峻考驗，接踵而來的疫情擴散除加深對經濟之影響，所引致之不安令香港雪上加霜，對不同行業尤其酒店、旅遊、零售、飲食及地產業的衝擊，將致使今年之經營環境更形艱巨。惟香港整體根本優勢未變，以其過往應對逆境及疫症均迎難而上的決心，加上內地作為本港持續發展的後盾，預料將可克服當前挑戰。要恢復內外信心及重拾經濟動力，實需要時間及有賴政府相關政策的支持，在社會上下多方的共同努力下，將帶領香港走出困境。