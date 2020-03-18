重要通告 港股直擊

電能實業(00006)公布，截至去年底止全年業績，股東應佔溢利71.31億元，按年下跌6.61%，主要由於多種外幣滙率疲弱，以及來自英國和香港業務貢獻減少所致。每股盈利3.34元。

電能末期息派2.03元，按年持平，連中期股息0.77元，全年合共派2.8元，與去年持平。

期內，收入13.48億元，按年減少13.31%。

英國業務溢利貢獻按年跌13.75%至34.89億元；澳洲溢利盈利跌0.41%至14.45億元；內地溢利盈利4.15億元，減少11.51%。港燈(02638)投資盈利貢獻7.77億元，按年下跌23.67%，集團表示，溢利減少主要由於新《管制計劃協議》於去年1月1日開始實施，准許利潤回報率有所下降。

展望未來，電能實業主席霍建寧表示，受到環球貿易緊張局勢、政治動盪、自然災害和傳染病等迫在眉睫的威脅影響，市場普遍預期今年全球經濟不明朗趨勢持續。此外，環球超低利率致使准許回報下調，加上監管機構的強硬立場將不可避免使收入減少。

霍建寧稱，儘管地緣政治和經濟不明朗，集團的淨現金水平穩健，流動資金充裕，足以支持進行大型策略性收購。集團策略乃確保基礎業務錄得自然增長，同時藉收購擴大業務規模。與此同時，集團聯同策略夥伴長江基建(01038)，在完善規管的成熟市場中，積極物色財政狀況良好並可確保提供長期回報的收購目標。