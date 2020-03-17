重要通告 港股直擊

雲鋒金融(00376)預期，截至去年12月底止，全年盈利約2.55億元，2018年重述虧損約1.96億元。

業績扭虧為盈，主要由於合併萬通保險的淨利潤，以及現有的金融科技業務的經營情況有所改善。