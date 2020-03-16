重要通告 港股直擊

思捷環球(00330)指出，全球性大流行病將對集團截至今年6月的本財年下半年的銷售出現重大負面影響，故預期集團在本財年下半年產生重大虧損。

該公司指出，因爆發全球性大流行病，很多國家已實施公眾衞生措施及多項嚴厲的行動以緩和全球性大流行病擴散。由於全面限制公眾活動，該等措施已導致大量店舖關閉，如法國、意大利、西班牙、波蘭及奧地利，而其他歐洲國家很大可能跟隨。明顯地服裝零售意欲處於最低水平，而集團零售店舖及其合作夥伴可控制銷售點的店舖流量已完全減退。此外，運送商品供應鏈的物流亦受到重大的影響。