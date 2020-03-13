重要通告 港股直擊

華大酒店(00201)發盈警，預料截至去年底止全年華大酒店、順豪物業(00219)及順豪控股(00253)的股東應佔純利，分別按年下跌約88%、97%及99%。

2018年度同期，華大酒店錄得股東應佔溢利2.6億元，每股盈利2.91仙；順豪物業盈利6.04億元，每股盈利118.1仙；順豪控股盈利3.1億元，每股盈利128.3仙。

該集團解釋，預期盈利下跌，主要由於業務表現在充滿挑戰的營商環境下受到負面影響，以致對集團之酒店收入及物業重估造成不利影響。