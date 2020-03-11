重要通告 港股直擊

海底撈國際(06862)公布，近期疫情緩解，旗下中國大陸地區(港澳台地區除外)首批部分門店將於明天起恢復營業。

其餘的中國大陸地區門店將根據門店所在地疫情緩解的進展分批恢復營業。