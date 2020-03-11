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今日 18:03 重要通告 港股直擊

SOHO中國:與海外投資者洽談或致全面要約

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SOHO中國(00410)就涉及該公司的潛在交易報道作出澄清及確認，稱公司在與海外金融投資者洽談，以探討進行戰略合作的可能性，或導致就公司的全部股份作出全面要約。

公司表示，至今尚未就是否進行潛在交易作出決定，而且並未與任何一方訂立實施潛在交易的正式協議，亦無法肯定任何此類洽談將導致對股份作出全面要約。

SOHO中國股份將於明日恢復買賣。

路透昨日引述消息人士報道，美國私募基金公司黑石集團正進行排他性談判，計劃以每股6元、合共斥資40億美元(約312億港元)私有化SOHO中國。

下載港交所通告原文

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