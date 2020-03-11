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今日 12:46 重要通告 港股直擊

會德豐全年少賺47% 派息持平

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會德豐(00020)公布，截至去年底止全年股東應佔溢利91.73億元，按年下跌46.79%。每股基本盈利4.48元，派第二次中期息1.05元，與2018年度持平；全年共派1.575元，增加1.61%。

期內，若不計入投資物業重估收益及特殊項目，基礎盈利123.62億元，按年下跌6.41%，主要因為就集團的附屬公司、聯營公司和合營公司所持有的若干中港發展物業作出減值撥備49.27億元，這又因內地投資物業盈利增加、出售澳南商場組合所得收益及《財報準則》第15號對香港發展物業的影響而被局部抵消。

會德豐指出，若不計入投資物業公允價值收益或虧損，集團應佔盈利增加8.36%至127.82億元，主要因為2018年重新分類一間聯營公司而產生非經常性虧損，這又因集團基礎淨盈利減少而被局部抵消。

會德豐去年收入485.19億元，按年上升0.06%。發展物業方面，收入減少5.59%，至219.82億元；營業盈利則升11.09%至93.36億元。

本港物業方面，集團住宅物業已簽約銷售額236億元，去年下半年銷售速度減慢。銷售額主要來自兩個大型澳東O’EAST項目「MONTARA及GRAND MONTARA」與「MARINI及GRAND MARINI」；售出或預售2080個單位。

集團指出，市場對兩個澳東O’EAST項目反應佳，預售1906個單位，佔2019年已簽約住宅物業銷售額68%；已預售但尚未確認入賬的銷售額325億元，提供收入前景。

土地儲備方面，會德豐於2019年購入5幅地塊，以及於今年2月成功投得日出康城第12期發展項目，使香港發展物業之土地儲備增至750萬平方呎。

截至去年12月底，會德豐香港發展物業土地儲備微增至660萬平方呎。集團稱，致力選擇性地補充合適土地，以維持充足儲備。

下載港交所通告原文

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