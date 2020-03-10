港股直擊 重要通告

九龍倉集團(00004)宣布，截至去年底止全年業績，股東應佔溢利33.86億元，按年下跌48.87%，每股盈利1.11元。

期內，基礎盈利下跌58.38%至27.1億元，因就現行市況下評估若干內地發展物業的可變現淨值產生減值虧損而作出37.9億元撥備。

第二次中期股息每股0.075元，按年減少81.25%，全年合共派發0.325元，按年減少50%。

收入168.74億元，按年下跌19.86%，因已落成確認入賬的內地項目減少導致發展物業收入下跌45%。內地投資物業組合開始作出回報，收入增加14%，投資和其他收入亦有所增加，因此發展物業的跌幅被局部抵消。

內地發展物業方面，全年應佔已簽約銷售額涉及4500個單位，合共199億元人民幣，超逾目標11%。及至年杪，未確認銷售額增至274億元人民幣，涉及面積90萬平方米。年杪的發展物業土地儲備350萬平方米。

展望未來，九倉表示，病毒疫情爆發及其對全球本已非常脆弱的環球經濟的影響，將會是今年上半年的全球焦點所在。

各行各業，尤其處於內地者，在過去兩個月均受重創，即使疫情開始受控，仍需數月方能復元。過去兩個月本為旺季，唯如今門庭冷落，酒店收入下跌至去年同期的5%以下。業主提供大幅度的租金紓緩措施及市場推廣援助。發展物業的興建及銷售陷入停頓。貨運流量微弱。今年第一季生意大勢已去，即使市場迅速回復正常，第二季恐難大幅改善。

九倉稱，目前中美關係緊張、全球經濟不穩，全國必須傾力重建經濟。料今年年底前情況未能回穩。