重要通告 港股直擊

中國聖牧(01432)發盈喜，預料截至去年底止全年除稅後溢利不少於1億元(人民幣‧下同)。該公司2018年度虧損22.25億元。

該公司解釋，預期虧轉盈，因2018年度下游業務產生金融及合約資產減值虧損11.12億元，而去年5月20日完成出售從事下游業務的內蒙古聖牧高科奶業51%股權，所以該項金融及合約資產減值不適用去年度。

此外，期內中國原料奶售價按年平穩上升，原料奶售價亦上升；去年錄得生物資產公平值減銷售費用的變動產生的虧損，較2018年淨虧損13.22億元有所減少。