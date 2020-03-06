今日 18:04
重要通告
港股直擊
龍翔集團(00935)預期，去年淨利潤按年將會下跌超過40%。2018年溢利為6693萬元。
公司稱，預期淨利潤減少主要因乙烯、甲醇與醋酸的相關收入減少；去年未有因出售按公允價值計入損益的金融資產而獲得的一次性收益；及應佔合營企業虧損。
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