重要通告 港股直擊

港鐵(00066)公布，截至去年底止，全年股東應佔溢利119.32億元，按年下跌25.46%，每股盈利1.94元；派末期息0.98元，可以股代息。全年合共派息1.23元，按年上升2.5%。

期內，港鐵基本業務利潤105.6億元，按年跌6.24%。經常性業務利潤49.8億元，大減44.79%；物業發展利潤55.8億元，按年增近1.49倍，主要來自MALIBU(日出康城第五期)和「The LOHAS 康城」(日出康城第七期商場)。

港鐵去年總收入545.04億元，按年升1.06%。其中，客運業務收入199.38億元，按年增2.3%，主要由於高鐵香港段自2018年9月通車的全年影響，惟被公眾活動的不利影響所抵消。

去年，集團所有鐵路和巴士客運服務的總乘客量減少6.4%，至19.143億人次。其中上半年增長2.5%，而下半年則大跌14.8%。由於香港去年下半年有公眾活動，加上經濟轉弱及訪港旅客減少，導致本地鐵路服務總乘客量全年下跌6.1%，至15.682億人次。

公司稱，如不計及公眾和非港鐵控制的因素影響，重鐵網絡列車按照編定班次行走和乘客車程準時程度均維持於99.9%的世界級水平。

展望未來，港鐵提到，在多個不明朗因素下，例如主要經濟體增長放緩、環球地緣政局不明、以及香港持續公眾活動和新型冠狀病毒疫情爆發等，全球和本地經濟的前景預期將面臨重重挑戰。

在這些不明朗因素下，尤其是近期的新型冠狀病毒疫情爆發，港鐵多項業務均受到嚴重影響。根據初步未經審核的內部管理賬目，新型冠狀病毒疫情及香港公眾活動的後續影響對集團經常性業務淨利潤在今年首兩個月的財務影響預計約為13億元。

另外，港鐵指新型冠狀病毒疫情爆發對業務的影響預期將會持續一段時間，但其影響的確切時間及規模難以預測，並需要視乎情況發展而定；已採取多項成本控制措施以減低當前挑戰所引致的財務影響。

物業發展方面，日出康城第六期的利潤入賬視乎建築進度而定。於未來12個月左右，視乎市況而定，港鐵希望為三項物業發展項目進行招標。