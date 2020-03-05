港股直擊 重要通告

九倉置業(01997)公布，截至去年底止全年股東應佔盈利39.28億元，按年下跌78.21%，由於投資物業重估錄得57.42億元虧損。每股盈利1.29元。

期內，基礎淨盈利97.91億元，減少3%，在香港經濟低迷的情況下，去年下半年的疲弱抵消了上半年的穩健增長。收入160.43億元，按年下跌2.66%。

該公司派發第二次中期股息0.93元，按年減少11.43%，連同第一次中期股息1.1元，全年派息2.03元，按年減少3.33%。

海港城的總收入(包括酒店)及營業盈利均下跌2%；商場收入及營業盈利均下跌1%，租戶銷售額在過去數年表現出色，惟去年全年下跌23%。市場情緒低迷，加上競爭激烈，導致時代廣場整體收入下降3%，營業盈利則減少2%。租戶的全年銷售額下跌19%。

九倉置業表示，疫情爆發令零售需求大減，可觀租金紓緩措施及市場推廣援助計劃亦將顯著影響今年第一季表現。

該公司稱，病毒疫情爆發將會是今明兩季的全球焦點所在。目前難以推測病毒的遺害及對經濟和社會復甦造成的損害。本地社會政治事件和中美關係持續緊張亦是影響香港盛衰的關鍵因素。

零售和酒店業預計難以幸免受上述威脅所拖累。隨着今年經濟放緩，寫字樓的出租率和租金水平亦將承受更大壓力。