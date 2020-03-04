重要通告 港股直擊

證監會最近曾就蒼南儀錶(01743)之股權分布進行查訊，結果顯示，該公司於2月24日，有1名基石投資者持有約492.38萬H股或27.51%，連同公司19名股東所持有的65.42%股權合計，已佔總股本92.93%。因此，只有7.07%股權由其他投資者持有。

該股今日收報44.45元，較首次發售價15.8元高出1.81倍。

證監會指出，鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司的H股價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。