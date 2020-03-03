今日 12:49
重要通告
港股直擊
中信國際電訊(01883)公布，截至去年底止全年盈利10.02億元，按年升5.38%；每股盈利27.5仙，派末期息每股15仙。
期內，收入90.14億元，按年跌4.76%。
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