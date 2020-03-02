重要通告 港股直擊

赤子城科技(09911)公布，預期截至2019年度的經調整淨利潤按年將錄得不低於60%的增長，年度客戶合約收入將錄得不低於30%的增長。

該公司指出，有關預期增長主要歸因於用戶的積累和變現效率的提升，帶來自有應用流量變現業務收入的快速增長。年度自有應用流量變現業務收入按年增長比率將不低於100%；以及集團積極拓展國內市場。

該公司又稱，隨着業績快速增長，經調整淨利潤隨之顯著提升，將踐行「流量+」戰略，分階段推動產品向不同的垂直方向發力，使流量生態在不同領域快速延伸，實現高速增長。