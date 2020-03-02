重要通告 港股直擊

四環醫藥(00460)公布，由中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院微生物流行病研究所，與集團共同研製開發的法匹拉韋片用於2019冠狀病毒病(COVID-19)的臨床研究，已於近日啟動。

該研究2月初被國家科技部正式立項。中國人類遺傳資源管理辦公室緊急審評該研究，集團僅用一個工作日即獲得人類遺傳資源行政許可(國科遺辦審字2020GH0006YJ號)。目前研究正順利進行中。

該研究組長單位為首都醫科大學附屬北京朝陽醫院，主要研究者為童朝暉教授。另外兩家研究中心包括華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院及武漢市金銀潭醫院。該研究為一項隨機、平行的劑量探索研究，分為高、中和低3個劑量組，以探索法匹拉韋對COVID-19感染患者的最佳給藥方案。該研究計劃入組60例普通型COVID-19患者，治療期為10天。集團將通過此臨床研究，探索更加合理有效的臨床治療方案，一旦獲得預期結果，將立即啟動更大規模的有效性和安全性驗證試驗。

法匹拉韋為廣譜核糖核酸(RNA)聚合酶抑制劑，該藥口服吸收後轉化為具有生物活性的法匹拉韋的核苷三磷酸化物，結構與嘌呤相似，能與嘌呤競爭病毒抑制RNA聚合酶，從而抑制病毒複製。集團研發的法匹拉韋於2014年作為抗伊波拉病毒藥物獲得「軍隊特需藥品批件」，並用於非洲伊波拉病毒疫情爆發時感染者緊急情況下治療。

集團指，法匹拉韋片一旦獲批上市，將可以為疫情期間的COVID-19患者提供免費藥品保障。